Названы фавориты Евро-2020: где Украина

Сборная Украины не входит в число главных претендентов на победу в чемпионате Европы по футболу 2020 года, который пройдет сразу в 12 городах.

Наша команда накануне на последней секунде вырвала ничью в поединке против сербов и на 99% гарантировала себе попадание в первую корзину при жеребьевке. "Желто-синие" могут лишиться места в посеве лишь по специальному решению Европейского футбольного союза (УЕФА).

Аналитики уже начали принимать ставки на победителя турнира. Коэффициент на триумф подопечных Андрея Шевченко составляет 67,00. Такой же показатель еще у двоих сборных – России и Турции.

Андрей Ярмоленко и Марлос ФФУ

Главными же претендентами на успех будущим летом считаются французы и англичане, котировки на которых равны 5,00. Следом идут бельгийцы (7,50), немцы, голландцы и испанцы (по 9,00), сборные Португалии и Италии (по 13,00).

Напомним, жеребьевка финальной стадии Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. А сам турнир пройдет с 12 июня по 12 июля будущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко выразил недовольство игрой своих футболистов в заключительной игре отбора Евро-2020 с Сербией (2:2).

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