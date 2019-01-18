Названа впечатляющая зарплата Коноплянки в новом клубе

Лидер сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка до конца текущей недели должен быть официально объявлен игроком турецкого "Бешикташа".

29-летний полузащитник практически полностью согласовал условия личного контракта со стамбульскими "орлами". По данным издания Sabah, в новом клубе Коноплянка будет получать не менее 2,5 миллионов евро в год. При этом с учетом различных бонусов эта сумма может увеличиться еще на 500 тысяч.

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Евгений Коноплянка ФФУ

Ожидается, что 18 января Коноплянка побывает на матче турецкого первенства, в котором "Бешикташ" примет на своем поле "Акхисар". Именно после этого турецкий клуб должен объявить о переходе украинского полузащитника.

Отметим, что последние 2,5 сезона Коноплянка провел в составе немецкого "Шальке". За это время Евгений сыграл за "кобальтовых" 72 матча во всех турнирах и забил 12 мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты турецкого "Бешикташа" буквально "разорвали" Коноплянку в соцсетях.

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