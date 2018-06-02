Названа истинная причина ухода Зидана: спортивные итоги 1 июня

СМИ назвали истинную причину ухода Зидана из "Реала", а в России сделали заявление о бое Усик – Гассиев. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 1 июня.

Кроме того, матч Свитолиной на Roland Garros завершился сенсацией и Шевченко объяснил невнятную игру сборной Украины с Марокко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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