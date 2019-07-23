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"Насколько мы знаем..." В России несуразно отреагировали на избиение ОМОНом фанатов

1.1т Читать материал на украинском

Российский клуб "Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.

После матча, который прошел в Ростове, болельщиков московской команды около 45 минут не выпускали из подтрибунного помещения, после чего бойцы Росгвардии жестоко избили фанатов "Спартака".

В клубе из Ростова-на-Дону отметили, что они не могут комментировать действия сотрудников правоохранительных органов.

"Насколько мы знаем, сейчас Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенции клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Избиение ростовским ОМОНом болельщиков "Спартака"

Избиение ростовским ОМОНом болельщиков "Спартака"

twitter.com/UgodnikOnTour

При этом представители "Ростова" не подтвердили вину стюардов, которые, если верить СМИ, также участвовали в избиении зрителей. По словам очевидцев, отдельные стюарды были в балаклавах.

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Как отмечается в заявлении, стюарды стадиона "Ростов Арена" вели себя "корректно и доброжелательно", тогда как фанаты "Спартака" зажигали пиротехнику и конфликтовали с контролерами-распорядителями.

В "Ростове" заверили, что на их стадионе "царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети", а произошедшее после матча со "Спартаком" является нонсенсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заговорили о планах по возрождению чемпионата СССР по футболу.

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Место
Россия Ростов-на-Дону
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Это не фаны, это хулюганы которые ходят под себя при виде мусаров!))) Футбол для фанатов, а не для мусоров!!!
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