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25 февраля • обновлено в 17:56
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Наполи - Барселона: смотреть онлайн матча плей-офф Лиги чемпионов

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Плей-офф Лиги чемпионов продолжается матчами в Англии и Италии, где первый поединок 1/16-й с "Наполи" сыграет "Барселона".

На фоне зимних сотрясений с заменой главного тренера и скандала "Месси против Абидаля" Лига чемпионов является настоящим "глотком свежего воздуха" для "Барсы". Но и тут каталонцы не могут просто сыграть в футбол и добыть еврокубкую победу – уже в аэропорту Неаполя их встретили с градусниками для измерения температуры, а дальше команду сопровождают постоянные тревоги насчет вспышки коронавируса в Италии. Хотя это больше потрясает сам "Наполи" – 6-е место (и уже 6 очков до 5-го места) и Джинаро Гаттузо, который "висит на волоске" у слегка сумасшедшего президента Аурелио Де Лаурентиса.

Лионель Месси

Лионель Месси

Обе команды готовятся к матчу с довольно большими кадровыми вопросами. У хозяев точно не сыграет основной центрбек Кулибали, а также под вопросом форварды Милик и Льоренте. "Барселона" же обескровлена еще больше - левый защитник Альба, центральный хавбек Серхи Роберто, форварды Луис Суарес и Дембеле - все травмированы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Неаполя, который начнется 25 февраля в 22:00.

Новости
Футболисты "Барселоны" из-за коронавируса прошли нестандартную процедуру перед матчем ЛЧ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА

Неаполь (Италия). "Сан-Паоло". 22:00

Главный арбитр: Марк Борш (Германия)

"Наполи" (Неаполь, Италия) – "Барселона" (Испания) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Поединок "Наполи" и "Барселоны" на украинском ТВ можно увидеть в прямой трансляции ТК "Футбол 1". Также матч в своей эфирной сетке показывают в интернете российский вещатель "Матч! Футбол 1", белорусский "Беларусь 5" и казахстанский "Qazsport/Казспорт".

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Автор
Олекса Витер
Темы
Коронавирус Лига чемпионов
Персоны
Жерар Пике Лионель Месси Луис Суарес
Место
Италия Неаполь
Теги
ФК Барселона ФК Наполи
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Паоло Лоренци
Победа Алехандро Табило с форой в -1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
2.04 Сделать ставку
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Тотал больше 20,5 гейма
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1.87 Сделать ставку
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Инд. тотал Ювентуса больше 1.5
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