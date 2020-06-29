Нападающий "Аталанты" раскрыл роль Малиновского в команде

Нападающий "Аталанты", за которую выступает Руслан Малиновский, Луис Муриэль рассказал, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини запрещает ему бить по воротам соперников издалека, поскольку для этого в клубе есть украинец.

"Гасперини сказал, чтобы я не бил издалека, потому что на моем счету мало таких голов. Это задача Руслана Малиновского, который очень хорош в этом деле", – цитирует слова Муриэля издание Tuttomercatoweb.

Отметим, что именно колумбийский нападающий заменил украинца в выездном матче итальянской Серии А против "Удинезе" и принес "Аталанте" победу двумя красивыми ударами из-за пределов штрафной. Малиновский вышел в стартовом составе и отметился двумя опасными выстрелами издалека, заставив потрудиться голкипера соперников.

Эта победа позволила команде нашего соотечественника закрепиться на четвертой позиции в чемпионате, которая дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Теперь команда опережает пятую "Рому" на девять очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке предыдущего тура против "Лацио" Малиновский забил гол пушечным ударом из-за пределов штрафной площади и помог "Аталанте" одержать волевую победу, став лучшим игроком матча.