"Нализывает место в Думе": российский футболист вновь прогнулся перед Путиным

Российский футболист Дмитрий Тарасов, известный своей любовью к президенту РФ Владимиру Путина, в очередной раз прогнулся перед главой Кремля.

Полузащитник отреагировал на последнее послание Путина Федеральному собранию, в котором объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребенка.

"Я рад, что на фоне страшных новостей, военных конфликтов, кто-то еще понимает, что залог нашего будущего – любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Для меня, как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях", – написал Тарасов на своей странице в социальной сети Instagram.

Эти слова спортсмена вызвали неприятие со стороны поклонников, которые обвинили Дмитрия в откровенном подхалимстве. "Говорить и делать – разные вещи. В развитых странах люди не нуждаются в материнских капиталах – делайте выводы сами", "Подлизнул так подлизнул", "Нализывает место в думе, с футболом-то, походу, все", "Какой, Вы, Дмитрий, глупый, раз не умеете анализировать то, что сейчас происходит в стране", – отреагировали подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время конфликта между Россией и Турцией осенью 2015 года Дмитрий Тарасов вышел в майке с изображением Путина на матч в Стамбуле. Поступок вызвал серьезный резонанс и привел к штрафу футболиста.

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