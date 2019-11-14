Наказание Тайсона: названы неутешительные последствия для Украины

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) отправило официальное письмо в Украинскую ассоциацию футбола из-за расистского скандала с Тайсоном.

По мненю FIFPro любое наказание бразильца подорвет репутацию Украины.

"Как представители профессиональных футболистов, мы просим вас символически отменить красную карточку, полученную Тайсоном, чтобы он не отбывал дисквалификацию. Любое его наказание передаст неправильное послание от футбольного сообщества, страны Украины и ее народа в отношении расизма", — приводит текст письма Football.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 1:0 и ознаменовалась грандиозным скандалом. На последних минутах киевские ультрас стали скандировать расистские речевки в адрес капитана "горняков" Тайсона. Бразилец в ответ показал им средний палец и был удален.

Позже в поддержку Тайсона выступил его именитый соотечественник и форвард французского ПСЖ Неймар.

12 ноября нацполиция открыла уголовное дело по факту возможных проявлений расизма

И "Шахтер", и "Динамо" осудили расистские проявления, которые произошли во время игры.

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