Начались судороги: легендарный Пеле срочно госпитализирован

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле был срочно госпитализирован в Париже.

По сообщению радиостанции RMC Sport, "короля футбола" доставили в больницу с судорогами и высокой температурой после встречи с нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе. Отмечается, что жизни 78-летнего бразильца ничего не угрожает.

Встреча Пеле и Мбаппе была запланирована на сентябрь 2018-го. Ее пришлось перенести из-за плохого самочувствия бразильца.

За последние несколько лет Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре 2018 года, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре. А в январе 2018-го был госпитализирован из-за истощения организма.

Новости Французский вундеркинд едва не побил вечный рекорд Пеле

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он стал игроком столетия по версии Международной футбольной ассоциации.

Напомним, в феврале прошлого года сын Пеле получил 13 лет тюрьмы.

Как сообщал "OBOZREVATEL", лидер мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд Пеле по количеству побед в клубном чемпионате мира.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!