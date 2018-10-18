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На рогах: соперник сборной Украины оскандалился после матча Лиги наций

7.8тЧитать материал на украинском

Футболисты сборной Словакии, которая является соперником Украины в Лиге наций, угодили в грандиозный скандал после поражения от Чехии. Игроки команды Яна Козака массово нарушили режим, чем спровоцировали отставку главного тренера.

После поединка против Чехии, который состоялся 13 октября, семеро словацких футболистов - Мартин Дубравка, Михал Шулла, Любомир Шатка, Норберт Дьембер, Милан Шкриньяр, Станислав Лоботка и Владимир Вайсс – отправились в ночной клуб. На следующий день игроки явились на тренировку, где у них состоялся серьезный разговор с Козыком и лидерами сборной - Мартином Шкртелом и Мареком Хамшиком. Футболисты объяснили нарушение дисциплины постоянными стрессами и отсутствием времени на отдых. Игроки словацкой сборной принесли свои извинения, однако Козак принял решение уйти из команды.

Ян Козак

Ян Козак

futbalsfz.sk

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"Вариантов было всего три. Первый – сделать вид, что ничего не было. Второй – выставить всех семерых футболистов из сборной. Я бы не смог этого сделать, так как не представляю без них будущего словацкого футбола. Поэтому я выбрал третий вариант. Я позвонил президенту федерации и попросил о встрече. Мы плакали, как мужчины", - цитирует Козака пресс-служба Словацкого футбольного союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины дома минимально обыграла словаков во втором матче Лиги наций.

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Тема
Лига наций
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