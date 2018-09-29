В Испании обрушилась трибуна с футбольными фанатами

Футбольные фанаты обрушили ограждение и вместе с частью трибуны стадиона "Мунисипаль де Ипуруа" (Эйбар) упали на поле в чемпионате Испании. Инцидент произошел на 59-й минуте матча 7-го тура Примеры "Эйбар" – "Севилья" (1:3), из-за чего игра была приостановлена

Всего выпало около 30 человек. Особенно не повезло тем, кто стоял у самого забора. Два болельщика сильно травмировали колени и руки, их унесли на носилках. На помощь пострадавшим пришли спасательные службы стадиона и медицинские работники обоих клубов.

Обрушение трибуны в Эйбаре

Обрушение трибуны в Эйбаре

Обрушение трибуны в Эйбаре

Обрушение трибуны в Эйбаре

Напомним, что в мае этого года подобное происшествие случилось на стадионе в Барселоне. Тогда во время интервью с экс-капитаном "сине-гранатовых" Андресом Иньестой обрушилась трибуна, временно установленная для зрителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести.