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В Испании обрушилась трибуна с футбольными фанатами

2.1тЧитать материал на украинском

Футбольные фанаты обрушили ограждение и вместе с частью трибуны стадиона "Мунисипаль де Ипуруа" (Эйбар) упали на поле в чемпионате Испании. Инцидент произошел на 59-й минуте матча 7-го тура Примеры "Эйбар" – "Севилья" (1:3), из-за чего игра была приостановлена

Всего выпало около 30 человек. Особенно не повезло тем, кто стоял у самого забора. Два болельщика сильно травмировали колени и руки, их унесли на носилках. На помощь пострадавшим пришли спасательные службы стадиона и медицинские работники обоих клубов.

Обрушение трибуны в Эйбаре

Обрушение трибуны в Эйбаре

Обрушение трибуны в Эйбаре

Обрушение трибуны в Эйбаре

Обрушение трибуны в Эйбаре

Обрушение трибуны в Эйбаре

Обрушение трибуны в Эйбаре

Обрушение трибуны в Эйбаре

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В Индии на гонках обрушилась трибуна, убив зрителей

Напомним, что в мае этого года подобное происшествие случилось на стадионе в Барселоне. Тогда во время интервью с экс-капитаном "сине-гранатовых" Андресом Иньестой обрушилась трибуна, временно установленная для зрителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания
Объект
ФК Севилья
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