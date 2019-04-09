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Украинский футболист рассказал, что смог купить за карьеру в "Шахтере"

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Бывший футболист "Шахтера" Василий Кобин признался, что на заработанные деньги в донецком клубе открыл два ресторана.

Василий Кобин

Василий Кобин

"Еще в детстве мечтал о собственном ресторане. Воплотил эту мечту в жизнь, заработав стартовый капитал в "Шахтере". У меня два ресторана в Мукачево. Заработки не такие большие, как в футболе, но на хлеб с маслом хватает", – цитирует Кобина Express.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кобин принял решение покинуть донецкий клуб в июне 2017 года. Бывший футболист сборной Украины объявил о своем уходе после матча с "Александрией" (1:1), который стал для "горняков" последним в нынешнем сезоне.

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Персона
Василий Кобин
Тег
ФК Шахтер
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Ублюдок
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Моше Фрогъ, не можна таке про свій прутень.
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