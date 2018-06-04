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На ЧМ-2018 казаки будут охотиться за целующимися мужчинами

2.3тЧитать новость на украинском

Начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Ростова-на-Дону Олег Баранников рассказал, чем будут заниматься казаки во время ЧМ-2018.

"Если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции. Для нас ценности – это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом", – заявил Баранников в интервью "Настоящему времени".

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Такая роль "ряженых" вызвала бурное обсуждение в сети. Российские болельщики назвали такое позором.

Напомним, что ранее в сети показали, как выглядит истинный ад в России накануне ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
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