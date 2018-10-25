МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

''Мы тонем'': правила футбола предложили радикально изменить

2.5тЧитать материал на украинском

Владелец итальянского "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис заявил, что таймы в футболе необходимо сделать короче.

Аурелио Ди Лаурентис

Аурелио Ди Лаурентис

"Мы уничтожаем футбол. Мы должны смотреть в будущее, потому что молодые люди сейчас погружены в видеоигры. Мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети, которые родились сейчас, не будут заинтересованы в футболе <...> Наша ошибка в том, что мы — старые идиоты. Есть же много скучных матчей! Игры слишком долгие — и ты засыпаешь", — заявил Ди Лаурентис в интервью Le Parisiene.

По его мнению, в футболе должно быть два тайма по 30 минут, а между ними — перерыв на две или три минуты. "Если больше, то зачем тогда нужны тренеры?", — отметил владелец "Наполи".

Новости
IBU изменил правила биатлона, чтобы избавиться от России

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитая француженка разделась на корте и изменила правила тенниса.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги