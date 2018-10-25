''Мы тонем'': правила футбола предложили радикально изменить

Владелец итальянского "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис заявил, что таймы в футболе необходимо сделать короче.

Аурелио Ди Лаурентис

"Мы уничтожаем футбол. Мы должны смотреть в будущее, потому что молодые люди сейчас погружены в видеоигры. Мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети, которые родились сейчас, не будут заинтересованы в футболе <...> Наша ошибка в том, что мы — старые идиоты. Есть же много скучных матчей! Игры слишком долгие — и ты засыпаешь", — заявил Ди Лаурентис в интервью Le Parisiene.

По его мнению, в футболе должно быть два тайма по 30 минут, а между ними — перерыв на две или три минуты. "Если больше, то зачем тогда нужны тренеры?", — отметил владелец "Наполи".

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