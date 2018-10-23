Может быть последним: чего ждать Ярмоленко после страшной травмы

…Подача на дальнюю штангу, он пытается достать мяч, выворачивается и… падает. Боль, бегущие медики, носилки, слезы - 21 октября запомнится Андрею Ярмоленко именно таким. День, когда он в новом клубе на отличном этапе карьеры получил досадную травму, и лишился футбола на полгода. А еще серьезно подорвал свои перспективы в Англии.

OBOZREVATEL рассуждает, насколько серьезной является травма украинской звезды и какие последствия она может иметь для футболиста.

Что случилось: "Ахилл" подвел Ярмоленко и "воткнул нож в спину"

Когда Андрей дебютировал за "Динамо" в далеком 2008-м, многие сразу запаслись уверенностью - этот парень не пропадет в профессиональном футболе. Физическая подготовка и выносливость 18-летнего полузащитника не оставалась незамеченной, и всю дальнейшую карьеру в "Динамо" футболист избегал серьезных травм, считаясь одним из крепчайших лидеров УПЛ. Никто и представить не мог, что через несколько лет Ярмоленко будет плакать после одного неудачного эпизода, где его вообще никто не трогал.

Впрочем, здесь нечего ссылаться и жаловаться на общее состояние Андрея и его подход к работе. Ярмоленко всегда профессионально относился к своей готовности, никогда не имел явных проблем с лишним весом, а своей игрой заслужил приглашение одного из лучших клубов Германии.

Беда пришла с другой, но тоже довольно привычной стороны - от соперников, порой нещадно бьющих по ногам. Техничным игрокам и лидерам команд в чемпионатах уровня Украины достается больше всего, и за многие годы Ярмоленко получил десятки, а то и сотни ударов по ногам. В том числе и сзади, а также в ахиллово сухожилье.

Да, это сухожилье выдерживает нагрузку тяги до 350 кг (иногда и больше), но когда-то все же дает сбой. Все случилось уже в Германии - спустя полсезона в Бундеслиге украинец получил травму пятки и вылетел на три месяца. Более детальное обследование показало повреждение ахиллово сухожилья внизу в районе пяты правой ноги, и Андрею пришлось больше месяца ходить в специальном сапоге (в таком наряде на костылях Ярмоленко даже приезжал в Украину, в родную ДЮСШ в Чернигове).

Полное выздоровление и эйфория от переезда в английскую Премьер-лигу заставили забыть о той травме и без осторожности оптимистично смотреть в будущее. Но, теперь уже осознанно оглядываясь назад, можно уверенно сказать - подобного стоило опасаться.

Футбол в Англии хоть и избавился пресловутого "бей-беги" и обрел новый стиль со скоростями и комбинациями, но не потерял своего силового шарма. Чтобы играть в Англии на высшем уровне, требуется лучшие выносливость и готовность, слабых АПЛ просто "пережевывает". Конечно же, Ярмоленко не был в числе слабых, но вот его "ахилл"…

Очередной матч чемпионата, момент без борьбы, и Андрей вдруг останавливается и падает на газон - футболист снова держится за заднюю часть около стопы, и снова правой ноги.

Стоит добавить, что в сборной Украины вскоре отметили - за несколько дней до этого Ярмоленко немало получал по ногам от левого защитника сборной Чехии в матче за Украину. Мол, соперник не раз "прошелся" по ногам Ярмоленко и "заложил фундамент" для травмы.

Что дальше: многое зависит от "Вест Хэма", но нужно быть готовым к худшему

Когда Ярмоленко покидал поле на носилках, его лицо было переполнено горечью и отчаянием. Но не от боли и досады за ранее законченный матч - Андрей уже тогда понимал, на сколько он вылетел из футбола. И чем это может закончиться.

Официальный диагноз - травма ахиллово сухожилья, операция и восстановление полгода. Оптимисты еще надеются, что украинец вернется к полноценным тренировкам немного ранее, но тем не менее - Ярмоленко сыграет в АПЛ только весной (если вообще успеет сыграть до конца текущего сезона).

Но это, грубо говоря, более локальные вопросы. Частичка отчаяния Ярмоленко наверняка касается и глобальных перспектив - а не перечеркнет ли эта травма всю карьеру Андрея минимум в чемпионате Англии?

Ведь опасения для этого имеются довольно конкретные. В турнире уровня АПЛ долго ждать никто не будет в любой команде (разве что ты - многолетняя звезда и ветеран клуба). А учитывая амбиции "Вест Хэма", проявляемые его хозяевами в последние годы, в клубе главный настрой именно на хороший результат. Все остальные факторы - второстепенны и существуют-решаются только через призму результата.

Ярмоленко хоть и зарекомендовал себя отлично в "Вест Хэме" и получил массу доверия, но не настолько, чтобы отдыхать спокойно до весны. У восточных лондонцев отличный набор атакующих исполнителей и, в случае отсутствия массового травматизма, на момент весны в ВХ может образоваться хорошая атакующая линия и без Андрея. Конечно, по возвращении украинец обязательно получит шанс. Вопрос только - какой именно, и сколько времени/матчей для того, чтобы доказать свой класс и уровень (который еще снова придется обрести)?

С другой стороны, самому Андрею уже исполнилось 29 лет, через год начнется уже четвертый десяток. Не "пенсионный" возраст в современном футболе, конечно. Но в эпоху роста скорости, динамики и быстроты игры этот показатель также важен, от чего зависит и общее состояние футболиста. К тому же, в данном случае говорится о позиции вингера, где нужны скорость и выносливость на любых дистанциях. Тем более, если мы говорим об АПЛ - одну из лучших (если не лучшую) лигу мира.

Поэтому и возникают опасения, что после возвращения английский футбол станет непомерен по силам для Ярмоленко, а конкретно - для его правой ноги. "Ахилл", понятно, заживет, но уже не будет на 100 процентов прочным и не даст уверенности в будущем. Грубо говоря, вероятность повторения такой травмы и длительного отсутствия из-за нее только возросла.

Как все сложится? Многое зависит не столько от самого Андрея, сколько от "Вест Хэма" - как клуб осуществит реабилитацию и восстановление футболиста, как проведет его через тренировочный процесс к общей группе, как будет подпускать к большому футболу и сколько даст шансов. Пока можно прогнозировать, что ВХ таки стабилизируется и станет середняком, который будет бороться за Лигу Европы. Но если давление и борьба за результат будут высоки и до последнего, то толкового шанса вернуться в этом сезоне Ярмоленко уже не получит. А дальше - лето, сборы и кадровая комплектация в скоротечное трансферное окно, в рамках чего может случиться что угодно… И не факт, что Андрею в ближайшем будущем не придется подыскивать новую команду в новой стране.

Но пока об этом рано думать и переживать. Главное для Ярмоленко - отдых и лечение. Дальше же - как пойдет. Будет нормальное восстановление и работа - будет и шанс на успех. В любом случае это новый вызов для украинца, который он должен и может принять и преодолеть. А чем он завершится - это уже совсем другая история.