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Моуриньо поставил ультиматум футболисту "Шахтера"

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Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поставил жесткие условия бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Фреду. "Красные дьяволы" заинтересованы в услугах 25-летнего футболиста, однако никак не могут договориться с ним об условиях личного контракта.

При этом Моуриньо буквально выдвинул ультиматум игроку: либо он подписывает соглашение с клубом до конца текущей неделе, либо в "Манчестере" его не будет. Более того, "Юнайтед" намерены снизить стоимость трансфера до 35 миллионов фунтов (40 млн евро), информирует британский таблоид The Sun.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бразильские полузащитники донецкого "Шахтера" Фред и Тайсон попали в заявку национальной сборной своей страны на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

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Тема
Трансферы
Персоны
Жозе МоуриньоФред
Объекты
ФК ШахтерФК Манчестер Юнайтед
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