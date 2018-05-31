Моуриньо поставил ультиматум футболисту "Шахтера"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поставил жесткие условия бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Фреду. "Красные дьяволы" заинтересованы в услугах 25-летнего футболиста, однако никак не могут договориться с ним об условиях личного контракта.

При этом Моуриньо буквально выдвинул ультиматум игроку: либо он подписывает соглашение с клубом до конца текущей неделе, либо в "Манчестере" его не будет. Более того, "Юнайтед" намерены снизить стоимость трансфера до 35 миллионов фунтов (40 млн евро), информирует британский таблоид The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильские полузащитники донецкого "Шахтера" Фред и Тайсон попали в заявку национальной сборной своей страны на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.