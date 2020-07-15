Мораес установил рекорд в УПЛ

Жуниор Мораес бьет по воротам в матче с "Колосом". ФК Шахтер

Футболист "Шахтера" Жуниор Мораес, забив на 90-й минуте "Колосу" в матче 31-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге, установил личный рекорд по количеству голов за сезон.

Для украинского бразильца этот мяч стал 20-м в розыгрыше УПЛ 2019/2020.

В сезоне 2013/2014 Мораес, выступая за донецкий "Металлург", забил 19 голов. Этот же показатель он повторил в прошлом сезоне в футболке "Шахтера"

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Шахтер" - "Колос" на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0. Кроме Мораес на 49-й минуте отличился Сиприано.

Ранее Мораес заявил, что не получил никаких денег за смену гражданства с бразильского на украинское.