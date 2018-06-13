Монстры и карлики: что нужно знать о группах E и F на ЧМ-2018

Матче Россия - Саудовская Аравия в четверг, 14 июня, откроется чемпионат мира по футболу 2018 года. OBOZREVATEL продолжает знакомить свои читателей с участниками будущего Мундиаля.

Группа E: Бразилия, Сербия, Швейцария, Коста-Рика

Фаворит: Бразилия

Аутсайдер: Коста-Рика

Положение в текущем рейтинге ФИФА: Бразилия - 2, Сербия - 34, Швейцария - 6, Коста-Рика - 23

Ключевые личности: Неймар (нападающий, ПСЖ, Бразилия), Сергей Милинкович-Савич (полузащитник, "Лацио", Сербия), Ян Соммер (вратарь, "Боруссия" (М), Швейцария), Кейлор Навас (вратарь, "Реал", Коста-Рика).

Последние успехи на больших турнирах: Бразилия - невыход из группы на Кубке Америки-2016, Сербия - непопадание на Евро-2016, Швейцария - 1/8 финала на Евро-2016, Коста-Рика - третье место на Золотом Кубке КОНКАКАФ-2017.

Расклад. Сейчас даже трудно осознать, что позорный невыход бразильцев из группы с Перу и Эквадором состоялся всего два года назад, на Кубке Америки. Увольнение тренера, в прошлом капитана сборной Дунги и назначение вместо него триумфатора всевозможных бразильских турниров Тите возымело эффект, на который в 2016-м рассчитывали разве что самые безнадежные оптимисты.

Нынешняя Бразилия прекрасна. Новый тренер добился баланса: надежной игры сзади и искрометной феерии впереди. При всех комплиментах Тите надо признать, что и пришел он, мягко говоря, не на пустое место. Выросли два выдающихся вратаря в лице Эдерсона и Алиссона, появился настоящий бомбардир нации Габриэль Жезус, защитников и полузащитников так много, что футболисты топ-уровня не попали даже в заявку.

Немного портит идиллию травма Дани Алвеса - но это тот случай, когда проблемная позиция одних была бы лучшей у многих других - в Россию "селесао"( так называют сборную) все равно едет за титулом. Европа и так три последних турнира выиграла, хватит ей…

На минувшем мундиале Коста-Рика прошла всего на одну стадию меньше, чем бразильцы, при том что соперники у нее были посильнее. Уругвай, Англия, Италия на троих выиграли семь мировых первенств, но и они не смогли ничего противопоставить идеально сыгранной команде Хорхе Луиса Пинто.

Но прошло четыре года, и команда сильно изменились. Во-первых, костариканцы поменяли тренера. Нынешний наставник Оскар Рамирес, хоть и является полноценной легендой местной лиги (в его активе как футболиста и тренера 13 побед в чемпионате!), но за пределами Коста-Рики не работал никогда. Во-вторых, большая часть звездочек той команды не преуспела в клубной карьере: Брайан Руис и Джоэль Кэмпбелл не смогли заявить о себе на серьезном уровне и сделать в карьере шаг вперед.

В итоге главная надежда костариканцев - их страж ворот. Феноменальный Кейлор Навас выиграл вот уже третью Лигу Чемпионов с мадридским "Реалом" - и, пожалуй, в последнем походе за ушастым кубком был среди главных героев команды. Рамирес предельно упростил игру, из классно прессингующей и контратакующей команды Коста-Рика под его руководством превратилась в обычный "автобус". Поклонникам этой команды остаётся только ждать дежурных подвигов от Наваса и надеяться на чудо.

Сербы провернули не самый традиционный ход - поменяли тренера после того, как квалифицировались на чемпионат мира. Вдвойне странным этот ход от федерации становится оттого, что до успеха имени Славолюба Муслина сербы раз за разом пролетали мимо финальных стадий больших турниров. Даже на чемпионат Европы с 24 участниками ухитрились не пройти…

Слегка сглаживает углы мнение, что Муслин якобы тесно сотрудничал с агентами, "засвечивая" в сборной посредственных сербских футболистов ради будущих продаж - и игнорировал главную звезду нового поколения, Сергея Милинковича-Савича. Звезда "Лацио" отказывалась играть опорника в национальной команде и при Муслине не был востребован. Теперь, под руководством нового наставника Младена Крстаича, Сергей забронировал место в старте, но возникают вопросы по квалификации самого тренера.

Вызывают опасения у сербских болельщиков и чисто кадровая проблема в виде очень возрастной обороны, что существенно уменьшает шансы на успешное выступление сербов на братской для них земле.

Матч Швейцарии и Коста-Рики рискует стать самым скучным на турнире по всем показателям. Если у костариканцев хотя бы есть яркие исполнители впереди, то у швейцарцев атака - с отрывом самая слабая линия, в котором один Харис Сеферович преодолел гроссмейстерскую отметку в десять мячей. Заметных игроков в составе, тем не менее, хватает. Штефан Лихштайнер и Рикардо Родригес представляют, на секундочку, края обороны "Ювентуса" и "Милана", а опорник Гранит Джака приехал из "Арсенала"!

Интересные факты

- Сборная Бразилии стала самой дорогой командой-участницей чемпионата мира по футболу 2018 года по версии портала Transfermarkt. Футболисты из этой страны в общей сложности стоят 671,5 миллиона евро

- Младен Крстаич до того, как заменил Муслина у руля сборной Сербии, никогда ранее не работал главным тренером.

- Дани Алвес, несмотря на возраст (в мае исполнилось 35), сыграл в отборе на ЧМ больше любого другого бразильца.

Прогноз Обозревателя. Сомнений в выходе из группы немцев нет, а в соперничестве двух других европейских команд должны победить спокойствие и системный подход. Пусть Владимир Петкович-тренер сборной Швейцарии и не мэтр своего дела, но опыта работы на высоком уровне у экс-наставника "Лацио" все же больше, чем у Крстаича и Рамиреса. Коста-Рика - типичная команда, все лучшее у которой позади.

Котировки букмекеров. Даже букмекеры не могут точно определиться с фаворитом в борьбе за второе место: William Hill дает коэффициент 2 на Швейцарию и 2,10 - на Сербию. С победителем-то все ясно: фанам Бразилии за первое место в группе букмекеры дают 1,25, а уж просто на выход - и вовсе 1,05.

Группа F: Германия, Швеция, Мексика, Южная Корея

Фаворит: Германия

Аутсайдер: Южная Корея

Положение в текущем рейтинге ФИФА: Германия - 1, Швеция - 24, Мексика - 15, Южная Корея - 57

Ключевые личности: Томас Мюллер (нападающий, "Бавария", Германия), Эмиль Форсберг (полузащитник, РБ "Лейпциг", Швеция), Хавьер Эрнандес (нападающий, "Вест Хэм", Мексика), Сон Хын Мин (нападающий, "Тоттенхэм", Южная Корея).

Последние успехи на больших турнирах: Германия - победа на Кубке Конфедераций-2017, Швеция - невыход из группы на Евро-2016, Мексика - победа на Золотом Кубке КОНКАКАФ-2017, Южная Корея - второе место на Кубке Азии-2015.

Расклад. Четыре года назад бундестим сделала счастливой всю Германию, вернув в страну золотой трофей после двадцатилетнего перерыва. С тех пор немцы успели выиграть еще один трофей под названием Кубок Конфедераций, здорово обновили состав и сейчас нацеливаются на то, что никому не удавалось с шестидесятых - защиту титула сильнейшей команды на планете.

Собственно, основные опасения насчет бундестим связаны с исключительной редкостью такого успеха да силой соперников. Команда по-прежнему исключительно мощна, чего уж говорить, если в заявку на чемпионат не попал даже лидер "Манчестер Сити" Лерой Сане. Однако, несмотря на всю силу немцев, судить о перспективах этой команды нужно будет уже после пары матчей, а групповой этап послужит для бундестим такой же разминкой, какой послужил отбор.

Для значительной части мексиканских сборников этот турнир - последний шанс заявить о себе, во всяком случае, на уровне сборных. Сложно поверить в перспективы сверкнуть через четыре года у возрастных Рафаэля Маркеса, Джованни дос Сантоса, Карлоса Велы и Хавьера Эрнандеса по прозвищу Чичарито.

При новом тренере Мексика играет по схеме 4-3-3, очень большую роль уделяя флангам. Ирвинг Лосано - один из представителей как раз нового поколения и удачное выступление на ЧМ-2018 может приумножить интерес к нему со стороны топ-клубов. Для соперников будет очень важно не предоставить мексиканцам много пространства, сыграть против ярких игроков атаки строго и дисциплинированно.

Еще один участник этой четверки, Корея, уже девятый раз подряд отбирается на чемпионат мира - и из восьми предыдущих ей всего дважды удалось выйти в плей-офф. Да и то, один раз практически на домашнем первенстве, со всеми, как говорится, сопутствующими обстоятельствами: первая корзина, благоприятное судейство…

В целом, можно лишь продолжить тему из предыдущего материала: команды из азиатской конфедерации приезжают на ЧМ как мальчики для битья. У "азиатских тигров" давно нет игроков уровня Парк Джи Суна, который в той, пиковой Корее играл роль вечного двигателя. Сон Хын Мин, конечно, здорово прибавил в "Тоттенхэме", но такого влияния на команду и близко не оказывает.

В менее сильной группе корейцы смогли бы побороться за плей-офф, но им еще и не повезло со жребием. С такими классными, обыгравшими уже очень многих сильных мира сего командами для "азиатских тигров" каждое набранное очко будет за счастье.

А кто может не только побороться, но и преуспеть, так это шведы. Есть хоть кто-то, кто поставил на "тре крунур" после того, как жребий преподнес ей в отборочную группу Голландию и Францию? Шведы дважды смогли победить невезение, одолев на длинной дистанции "оранжевых", а в стыковых матчах еще и сборную Италии.

Символично, что случилось это после ухода Златана Ибрагимовича - и вообще на фоне почти полного отсутствия звезд в составе сборной Швеции (Эмилю Форсбергу и Виктору Линделёфу только предстоит доказать свое соответствие этому статусу). Тренер Янне Андерссон создал замечательную тактическую команду, которая почти не оставляет шансов соперникам. Даже итальянцы в плей-офф за выход на чемпионат, за 180 минут игры имела полтора неочевидных шанса, не имея возможности даже списать все на нефарт после финального свистка.

Интересные факты

- наставник Бундестима Йоахим Лев является самым высокооплачиваемым тренером сборных, участвующих в ЧМ-2018. Его годовой оклад составляет 3,8 миллиона евро

- Перед самым турниром мексиканцы здорово привлекли внимание общественности, устроив вечеринку с представительницами эскорт-услуг. Интересный метод подготовки к главному турниру четырехлетия, что и говорить.

- Рафаэль Маркес - единственный игрок на турнире, который играл еще на ЧМ-2002. Более того, уже тогда он был капитаном мексиканцев.

Прогноз Обозревателя. Проблема таких команд, как сборная Швеции - потолок в игре, неспособность подняться выше определенного уровня. Но если задаться целью и поискать для талантливых, но разгильдяйских мексиканцев самого неудобного соперника, то лучший вариант будет одет в желто-синее. Швеции уже просто некого опасаться, после финалистов девяти разных ЧМ она точно в состоянии побороться и с "эль три".

Мощь бундестим просто не вызывает сомнений…

Котировки букмекеров. Ставки на выход из группы Германии William Hill принимает по коэффициенту 1,08, а на победу в четверке - 1,30. Ставку на выход в плей-офф мексиканцев букмекеры принимают по коэффициенту 1,83, шведов - 2,25. Южная Корея по их мнению безоговорочный аутсайдер, ставки на выход "азиатских тигров" принимаются по коэффициенту 4,50.