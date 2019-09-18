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18 сентября • обновлено в 19:57
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Молния ударила в футболистов прямо во время матча - момент попал на видео

1.7т Читать материал на украинском

Несколько футболистов пострадали от удара молнии во время поединка между командами "Уолмер Бойс Скул" и "Ямайка Колледж" на Ямайке.

Инцидент произошел на 82-й минуте, когда двое игроков упали после внезапной вспышки. Как оказалось, в газон ударила молния. Спортсмены были доставлены в больницу.

Местные СМИ уточняют, что в результате удара пострадали и другие футболисты. Степень тяжести полученных ими увечий не уточняется.

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Как сообщал OBOZREVATEL, что в Малайзии 18-летний вратарь попал в реанимацию после удара молнии.

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