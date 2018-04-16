Мировая Лига чемпионов: ФИФА придумала новый турнир

В последнее время неоднократно появлялась информация, что на смену Кубку Конфедераций придет совершенно новый турнир. Неофициально его называют Super Club World Cup. Что-то вроде новой мировой Лиги чемпионов или чемпионата среди суперклубов.

Согласно одному из предлагаемых форматов, в нем будут участвовать 24 команды, представляющие пять конфедераций. Их разобьют на восемь групп по три команды. Победители групп выйдут в четвертьфиналы.

Новости Футболист забил гол и устроил самое необычное празднование года

Предполагается, что первая мировая Лига чемпионов пройдет летом 2021-го. Новый турнир, как и Кубок конфедераций, будет играться каждые четыре года. Максимальное число игр проведут финалисты – пять. Поэтому организаторы рассчитывают, что соревнование займет не более 20 дней.

Новый турнир каждый раз будет принимать хозяин чемпионата мира среди сборных. Единственное исключение – дебютный. Так как в Катаре летом из-за жары играть не станут. Есть вероятность, что обратятся к Китаю.

Европу представят 12 клубов: четыре последних победителя Лиги чемпионов, четыре финалиста, четыре лучших команды по клубным коэффициентам УЕФА. Сегодня в их число вошли бы: "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Бавария", "ПСЖ", "Севилья", "Манчестер Сити", "Боруссия" Д, "Бенфика", "Арсенал", "Порту",

От Южной Америки могли бы выступить победители Кубка Либертадорес и лучшая команда по рейтингу: "Атлетико Насьональ", "Ривер Плейт", "Сан-Лоренсо", "Атлетику Минейру" и "Бока Хуниорс". От Африки – "Видад Касабланка", "Мамелоди Сандаунс", от Азии – "Урава", "Чонбук", от Северной Америки – "Пачука", "Америка", от Океании – "Окленд".

Цель турнира – отмена никому не интересного клубного чемпионата мира и отказ от Кубка Конфедераций, а также создание новых коммерческих возможностей для самой ФИФА и клубов.

Дорогие ноги "Реала"

Мадридский "Реал" возглавляет рейтинг самых дорогих составов команд среди участников плей-офф Лиги чемпионов. Суммарная стоимость игроков мадридского клуба составляет 743,8 миллионов евро. В пятерку самых дорогостоящих составов также вошли "Барселона" (689,5 млн), ПСЖ (вылетел в 1/8 финала, 648,4 млн), "Челси" (вылетел в 1/8 финала, 631,9 млн) и "Манчестер Сити" (629,5 млн). самыми дешевыми подборами игроков главного еврокубка обладают "Бешикташ" (114,1 млн), "Шахтер" (103,1 млн) и "Базель" (48,8 млн) – все упомянутые клубы вылетели на первой же стадии плей-офф.

Заоблачный трансфер

25-летний Неймар да Силва Сантос Жуниор, или просто Неймар, в прошлом году стал самым дорогим футболистом в истории. Стоимость его трансфера из "Барселоны" во французский ПСЖ составила заоблачные 222 миллиона евро! При этом катарские владельцы парижского клуба установили бразильцу зарплату в 36,8 млн евро в год. Неймар уже успел выиграть Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и привел сборную Бразилии к первой в истории победе на Олимпиаде. Теперь его мечта – победа на ЧМ-2018.

Проживает на улице своего имени

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста – самый титулованный испанский футболист в истории (33 титула). За свою 15-летнюю карьеру он заработал более $200 млн, но при этом остался удивительно простым и скромным человеком. Семейное гнездышко он решил свить в своем родном городке Фуэнтеальбилье, близ Альбасете.

В 2004 году он начал строить там дом, возведение которого обошлось в $4,6 млн. Двухэтажный особняк из кирпича и ракушечника внешне выглядит довольно просто, но внутри есть все необходимое для комфортной жизни: пять спален, три ванных комнаты, огромная гостиная, небольшой винный погребок (Иньеста – не только ценитель вин, но и сам винодел), бассейн и даже своя часовенка в саду за домом.

Естественно, есть и помещение, специально отведенное под призы и трофеи, выигранные Андресом за карьеру. Стены комнат украшают десятки фотографий и газетных вырезок, напоминающих о славных вехах в спортивной судьбе хозяина. А главной фишкой наружного декора особняка является оформление фасада над входной дверью. На нем крупными латинскими буквами высечено INIESTA в обрамлении игровых номеров хавбека в "Барсе" (8) и сборной Испании (6). Рядом выбиты эмблемы "сине-гранатовых" и Испанского футбольного союза – напоминания о том, каким командам принадлежит сердце Андреса.

В 2008 году после победы Испании на чемпионате Европы муниципалитет Фуэнтеальбильи переименовал улицу, где находится дом футболиста, в Калле Андрес Иньеста. А спустя пару лет, вслед за триумфом "Фурии Рохи" на ЧМ-2010, напротив дома игрока была установлена его бронзовая статуя – подарок от болельщиков "Альбасете", где он начинал свою карьеру.