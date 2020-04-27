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27 апреля • обновлено в 23:06
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Милевский оскорбил вратаря "Динамо"

1.4т
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Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский резко высказался в адрес нынешнего вратаря киевского "Динамо" Дениса Бойко.

Нападающий брестского "Динамо" рассказал, что не имеет никакого желания общаться с бывшим партнером.

"До сих пор меня эта история гложет. Да и на эту тему я столько уже говорил. Сколько можно ее распространять? Была и была история. Я не хочу общаться с этим человеком. Вот и все. Может, и он не хочет со мной общаться. Да и наср*ть мне – хочет он, не хочет. Может, и ему наср*ть – хочу я или не хочу. У нас даже мыслей не было – кого-то обмануть", – приводит слова Милевского "Динамомания".

Артем Милевский

Артем Милевский

ФК "Динамо" Брест

Отметим, что футболисты конфликтуют из-за того, что во времена выступлений за киевлян Бойко пытался обмануть партнеров за игрой в карты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский обеспокоенно высказался о коронавирусе в Беларуси, где продолжаются игры национального чемпионата.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Денис Бойко Артем Милевский
Тег
ФК Динамо Киев
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