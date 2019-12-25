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25 декабря • обновлено в 12:23
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"Милевский и Алиев рвут ночной Киев": форвард "Динамо" создал YouTube-канал

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Футболист брестского "Динамо" Артем Милевский решил покорить YouTube, создав свой канал на платформе под названием "Миля".

В первом видео, опубликованном на канале, он встретился с бывшим партнером по киевскому "Динамо" Александром Алиевым. Они провели время в одном из ночных клубов столицы и вспомнили былые времена, передав привет Игорю Суркису и Юрию Семину.

Алиев и Милевский

Алиев и Милевский

"Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время – показать, как все происходит", – написано в подписи к видеозаписи под названием "Милевский и Алиев рвут ночной Киев".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский показал, как они с девушкой Валерией отдыхают на одном из курортов Индонезии.

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Персоны
Артем Милевский Александр Алиев
Место
Украина Киев
Теги
Динамо Брест ФК Динамо Киев
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