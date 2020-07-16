Михайличенко с трудом прокомментировал результат матча с "Зарей"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко оценил поединок "Зарей" в 31-м туре УПЛ, заявив, что результат его устраивает, но комментировать это трудно .

Наставник отметил тяжелый график, когда играется 4-й матч за 12 или 13 дней.

"Месяц только восстанавливались, а не тренировались. Мышечная травма не только у Вербича и Бурды, а и у Сидорчука. Нагрузки очень большие. Из-за коронавируса не так прошла подготовка. Теперь все переоценят предсезонные сборы. Нужно отходить от этого матча и готовиться к следующему", – цитирует Михайличенко tribuna.com со ссылкой на эфир программы "Профутбол"

Алексей Александрович признался, что после матча зашел в раздевалку и коротко сказал, что закончили, так как без матча с "Колосом" все это не имеет смысла.

"Празднования не будет. Важная игра, которая дает право бороться за ЛЧ. Готовимся к следующему матчу", – признался специалист.

Михайличенко также отметил много брака в игре.

"В начале сами себе привезли гол, но хорошо, что не остановились, играли и вышли вперед. Обе команды имели массу возможностей забить. Плохая реализация из-за нервозности и прекрасной игры вратарей", – подытожил главный тренер "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Динамо" – "Заря" на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 3:1, при том, что киевляне пропустили гол уже на 2-й минуте.

Позже игру прокомментировал президент "бело-синих" Игорь Суркис.