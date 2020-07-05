Михайличенко признался, что сказал Суркис в раздевалке после поражения "Шахтеру"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о словах президента киевского клуба Игоря Суркиса после матча с "Шахтером".

По словам наставника, Игорь Михайлович поддержал команду.

"Он отметил, в принципе, тоже самое, что и я вам сказал: что надо двигаться дальше, потому что все зависит только от нашей игры и от того, как мы будем выступать в дальнейшем. Осталось три игры в чемпионате, которые нужно обязательно выигрывать, и, конечно же, финал Кубка, здесь вообще нет никаких разговоров - нужна лишь победа", – заявил Михайличенко в эфире клубного Youtube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Динамо" – "Шахтер" завершилась со счетом 2:3.

Столичная команда повторила клубный антирекорд по числу проигранных встреч в сезоне национального первенства.

Во время матча неизвестные с помощью дрона сбросили на поле плюшевых сов.