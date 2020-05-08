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8 мая • обновлено в 16:51
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Международный совет футбольных ассоциаций изменил правила игры из-за коронавируса

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) временно изменил количество разрешенных замен в турнирах, который будут возобновлены и доиграны до 31 декабря 2020 года.

На официальном сайте организации появилось заявление, в котором написано, что командам позволят делать до пяти замен на протяжении одного матча. Чтобы сократить количество времени, которое будет использовано на их проведение, по ходу игры у каждой команды будет три возможности сделать перестановки в составе. Они также смогут делать замены в перерыве.

Команды теперь смогут делать до пяти замен за матч

Команды теперь смогут делать до пяти замен за матч

IFAB

Отмечается, что эти изменения в правилах футбола вступают в силу немедленно. Каждая лига вправе самостоятельно принимать решение об их введении в своих турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее IFAB внес поправки в правила игры рукой и фиксации офсайда.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тег
правила
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