Международный совет футбольных ассоциаций изменил правила игры из-за коронавируса

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) временно изменил количество разрешенных замен в турнирах, который будут возобновлены и доиграны до 31 декабря 2020 года.

На официальном сайте организации появилось заявление, в котором написано, что командам позволят делать до пяти замен на протяжении одного матча. Чтобы сократить количество времени, которое будет использовано на их проведение, по ходу игры у каждой команды будет три возможности сделать перестановки в составе. Они также смогут делать замены в перерыве.

Команды теперь смогут делать до пяти замен за матч IFAB

Отмечается, что эти изменения в правилах футбола вступают в силу немедленно. Каждая лига вправе самостоятельно принимать решение об их введении в своих турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее IFAB внес поправки в правила игры рукой и фиксации офсайда.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!