Месси установил новый денежный рекорд

Нападающий сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом в списке 100 самых богатых знаменитостей.

По версии авторитетного журнала Forbes, с июня 2018 года по июнь 2019-го футболист заработал 127 миллионов долларов. Это лучший показатель среди всех спортсменов, которых журналисты включили в престижный рейтинг.

Лионель Месси

В топ-10 также попали: форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду (6-е место, $109 млн в год), нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар (7, $105 млн) и чемпион WBC и WBA в среднем весе боксер Сауль Альварес из Мексики (10, $94 млн). Швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработав 93 миллиона, расположился на 11 месте.

Самой богатой знаменитостью мира признана американская певица Тэйлор Свифт –185 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА назвал английский "Манчестер Юнайтед" самым богатым клубом Европы. Согласно данным за 2017 год, которые приводит европейская футбольная ассоциация, "красные дьяволы" заработали за сезон 627 миллионов евро.

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