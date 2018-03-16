Меркель прокомментировала бойкот ЧМ-2018 в России

Сборная Германии не планирует бойкотировать чемпионат мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля пройдет на территории Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции в Берлине сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя возможный отказ немцев от участия в ЧМ-2018.

"Сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу", - приводит слова Меркель "Интерфакс".

Напомним, ранее глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхар Гриндель высказался о бойкоте ЧМ-2018, озвучив официальную позицию Германии.

Как сообщал "Обозреватель", Англия готова бойкотировать предстоящий Мундиаль в случае, если будет доказана вина Кремля в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании.