Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в резких тонах раскритиковал судейство и футбольный клуб "Ингулец" после матча с "Прикарпатьем" в 24-м туре чемпионата Украины в Первой лиги.

В этой игре ивано-франковцы проиграли со счетом 0:1. Главный арбитр встречи Иван Бондарь поставил пенальти на последней добавленной минуте, а во втором тайме удалил одного из игроков и главного тренера "Прикарпатья".

"Футбол продажный. "Ингулец" – позорная команда барыг. Судья просто убивает команду, и это по телевидению и при Макарове. 93-я минута – придуманный пенальти. Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким!" – написал Марцинкив в Facebook.

Мэр Ивано-Франковска о клубе-сопернике: позорная команда барыг Facebook Руслана Марцинкива

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее грузинский нападающий футбольного клуба "Ингулец" (пгт Петрово, Кировоградская область) Ника Сичинава отметился шедевральным голом в матче 23-го тура чемпионата Украины в Первой лиге против луцкой "Волыни".