Мексиканские футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ

Футболисты сборной Мексики перед отъездом на ЧМ в России решили как следует развлечься. Игроки устроили вечеринку и пригласили на нее 30 проституток.

По информации местного издания, девять членов команды арендовали для празднества дом в пригороде Мехико, куда и прибыли жрицы любви, сообщает TVNotas.

Отмечается, что среди мексиканских футболистов были в том числе вратарь Гильермо Очоа, защитник Карлос Сальседо, полузащитники Джованни дос Сантос и Марко Фабиан, а также нападающий Рауль Хименес.

Местные футбольные органы не накажут футболистов, так как безобразие проходило в свободное от тренировочного процесса время.

На мундиале мексиканцы сыграют в группе F с Германией, Швецией и Южной Кореей. Первый матч сборная Мексики проведет с подопечными Йоахима Лева.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России устроил цирк на пресс-конференции.