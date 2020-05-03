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3 мая • обновлено в 22:58
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Матерацци признался, что на самом деле сказал Зидану в финале ЧМ-2006

14т
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Экс-футболист сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что финале ЧМ-2006 против сборной Франции оскорбил сестру Зинедина Зидана.

"Мы несколько раз сталкивались в штрафной. Он забил гол в первом тайме, и Липпи попросил меня опекать его. После первой нашей стычки я попросил прощения, но он плохо отреагировал. После нашей третьей стычки я рассердился, а он сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку", – цитирует Матерацци AS.com.

После этих слов Зидан ударил Матерацци в грудь. Француз получил прямую красную карточку на 111-й минуте при счете 1:1 и был удален. В итоге чемпионом стала Италия, выиграв встречу по пенальти (5:3).

Как сообщал OBOZREVATEL, этот инцидент позволил итальянскому защитнику стать автором популярной книги под названием "То, что я действительно сказал Зидану". В ней Матерацци в юмористической форме привёл примеры 250 фраз, которые он мог бы сказать капитану сборной Франции. Естественно, подлинной среди них не было.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Зинедин Зидан
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