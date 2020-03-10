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10 марта • обновлено в 15:21
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Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы: немецкий клуб выступил с заявлением из-за коронавируса

2.9т
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Немецкий "Вольфсбург" откажется от поездки своих болельщиков в Харьков на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с донецким "Шахтером".

Об этом заявил управляющий директор "Вольфсбурга" Тим Шумахер, сообщает "Трибуна".

По информации источника, решение отказаться от поездки в Украину организованных групп фанатов принято из-за угрозы заражения коронавирусом. В то же время уточняется, что поддержка "Вольфсбурга" в гостевом матче со стороны отдельных лиц или групп не запрещается.

Болельщики "Вольфсбурга"

Болельщики "Вольфсбурга"

Vfl Wolfsburg

Также представитель правления "Вольфсбурга" заявил, что первый матч 1/8 финала ЛЕ с "Шахтером", скорее всего, пройдет в обычных условиях, несмотря на эпидемию.

"В данный момент матч не подвержен риску и может пройти в обычном режиме с участием зрителей. Мы находимся в тесном контакте с городом, ситуация постоянно оценивается. Если что-то изменится в текущей ситуации, мы незамедлительно проинформируем об этом", – сказал Шумахер.

Первый матч "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится в четверг, 12 марта. Ответная встреча на поле "горняков" пройдет через неделю, 19 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, по матчу "Барселоны" в Лиге чемпионов власти Каталонии приняли громкое решение из-за коронавируса.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Лига Европы
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Вольфсбург ФК Шахтер
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