Матч "Динамо" - "Яблонец" под угрозой

Матч шестого тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец" могут перенести с НСК "Олимпийский" на клубную арену столичного клуба. Причиной такого решения послужило штормовое предупреждение в Киеве.

"В связи с последними подтверждениями о погодных катаклизмах со стороны Гидромедцентра УЕФА сомневается насчет проведения игры "Динамо" - "Яблонец" на НСК "Олимпийский" и рассматривает вариант перенесения его на стадион "Динамо". Решение примут завтра в 18:00 в зависимости от погодной ситуации", - написал на своей странице в Twitter журналист Игорь Бурбас.

У зв’язку з останніми попередженнями щодо погодних катаклізмів з боку Гідрометцентру УЄФА має сумніви щодо проведення гри Динамо - Яблонець на НСК Олімпійський і розглядає варіант перенести його на стадіон Динамо. Рішення приймуть завтра о 18:00 в залежності від погодної ситуації — Igor Burbas (@iburbas) 11 декабря 2018 г.

ФК Динамо

Напомним, что 12 декабря на НСК "Олимпийский" пройдет заключительный поединок группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион". Из-за военного положения в Украине Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе поединка из Харькова в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека восхитился тем, что руководство "Динамо" пошло на встречу своему принципиальному сопернику и позволило сыграть последний в нынешнем году еврокубковый матч "горняков" на НСК "Олимпийский".