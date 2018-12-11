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Матч "Динамо" - "Яблонец" под угрозой

3.3тЧитать материал на украинском

Матч шестого тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец" могут перенести с НСК "Олимпийский" на клубную арену столичного клуба. Причиной такого решения послужило штормовое предупреждение в Киеве.

"В связи с последними подтверждениями о погодных катаклизмах со стороны Гидромедцентра УЕФА сомневается насчет проведения игры "Динамо" - "Яблонец" на НСК "Олимпийский" и рассматривает вариант перенесения его на стадион "Динамо". Решение примут завтра в 18:00 в зависимости от погодной ситуации", - написал на своей странице в Twitter журналист Игорь Бурбас.

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Матч "Динамо" - "Яблонец" под угрозой

ФК Динамо

Напомним, что 12 декабря на НСК "Олимпийский" пройдет заключительный поединок группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион". Из-за военного положения в Украине Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе поединка из Харькова в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека восхитился тем, что руководство "Динамо" пошло на встречу своему принципиальному сопернику и позволило сыграть последний в нынешнем году еврокубковый матч "горняков" на НСК "Олимпийский".

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
УкраинаКиев
Тег
ФК Динамо Киев
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