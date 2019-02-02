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Матч чемпионата Италии был остановлен уже на 1-й минуте из-за страшной травмы футболиста: видео

2.1тЧитать материал на украинском

Матч 22-го тура второго по значимости итальянского футбольного дивизиона, Серии В, "Лечче" – "Асколи" не был доигран. Уже на первой минуте игра была остановлена из-за серьезной травмы полузащитника хозяев Мануэля Скавоне.

В единоборстве с игроком "Асколи" Джакомо Береттой хавбек хозяев получил удар локтем по голове и в бессознательном состоянии рухнул на газон. Судья прервал игру, а после того, как Скавоне увезли в больницу на машине скорой помощи, решил не продолжать матч. Новая дата встречи будет определена позже, пишет Football Italia.

Мануэль Скавоне

Мануэль Скавоне

ФК "Лечче"

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Отметим, что Скавоне пришел в себя и у него не обнаружено серьезных повреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" из-за серьезной травмы потеряло вице-чемпиона мира.

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Тема
Чемпионат Италии
Место
Италия
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