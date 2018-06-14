Марокко – Иран: где смотреть, прогноз на матч ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге в пятницу, 15 июня, пройдет матч первого тура группы В чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором сыграют сборные Ирана и Марокко. Встреча состоится на стадионе местного "Зенита". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Марокко – Иран. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок в прямом эфире можно будет на телеканале "Интер". Кроме того, трансляцию из Санкт-Петербурга запланировали в своей сетке российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

Фаворитом поединка считается африканская команда. Ставки на победу Марокко принимаются с коэффициентом 2,25. Ничья оценивается котировкой 2,87. А показатели на успех иранцев достигают уровня 3,70.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге возник скандал накануне старта чемпионата мира по футболу.