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Марокко – Иран: где смотреть, прогноз на матч ЧМ-2018

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 15 июня, пройдет матч первого тура группы В чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором сыграют сборные Ирана и Марокко. Встреча состоится на стадионе местного "Зенита". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Марокко – Иран. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок в прямом эфире можно будет на телеканале "Интер". Кроме того, трансляцию из Санкт-Петербурга запланировали в своей сетке российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

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Фаворитом поединка считается африканская команда. Ставки на победу Марокко принимаются с коэффициентом 2,25. Ничья оценивается котировкой 2,87. А показатели на успех иранцев достигают уровня 3,70.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге возник скандал накануне старта чемпионата мира по футболу.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объекты
сборная Марокко по футболусборная Ирана по футболу
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