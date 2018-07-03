Марадона сделал громкое заявление относительно сборной Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона готов бесплатно тренировать национальную команду, через восемь лет после того, как его последняя попытка завершилась провалом на чемпионат мира 2010 в ЮАР. Тогда "бело-голубые" вылетела на стадии 1/4, потерпев разгромное поражение от сборной Германии – 4:0.

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Марадону, который наблюдал за игрой 1/8 на ЧМ в России Франция - Аргентина, спросили: не подумал ли он об очередном пришествии на пост рулевого главной команды страны? Напомним, контракт нынешнего наставника "альбиселесте" Хорхе Сампаоли рассчитан до 2022 года.

"Я бы вернулся в сборную, и я сделал бы это бесплатно, я бы не просил ничего взамен", — приводит слова Марадоны Dailymail.

Матч с "галльскими петухами" закончился со счетом 4:3 в пользу футболистов Дешама – Аргентина покинул турнир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона был госпитализирован после матча Нигерия – Аргентина.