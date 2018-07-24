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"Манчестер Сити" отличился флагом Украины на новой форме

2.4тЧитать новость на украинском

Клуб футболиста сборной Украины "Манчестер Сити" Александра Зинченко представил новую форму на сезон 2018/2019. Английский клуб, в частности, показал фанатам гостевой вариант экипировки, в котором можно увидеть украинскую символику.

Презентация формы прошла в США, где "горожане" принимают участие в летнем Кубке чемпионов. Футболки и шорты синего цвета содержат в себе цвета нашей страны. На воротнике игровой майки прослеживается вертикальный элемент, который четко совпадает с флагом Украины.

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Отметим, что гостевой вариант формы "Манчестер Сити" можно приобрести за 165 долларов на официальном сайте английского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко, вероятно, покинет стан "горожан", и станет игроком одного из середняков английской Премьер-лиги.

Место
АнглияМанчестер
Объект
ФК Манчестер Сити
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В таком случае я вижу украинскую символику в международном символе даунов.
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