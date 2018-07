"Манчестер Сити" отличился флагом Украины на новой форме

Клуб футболиста сборной Украины "Манчестер Сити" Александра Зинченко представил новую форму на сезон 2018/2019. Английский клуб, в частности, показал фанатам гостевой вариант экипировки, в котором можно увидеть украинскую символику.

Презентация формы прошла в США, где "горожане" принимают участие в летнем Кубке чемпионов. Футболки и шорты синего цвета содержат в себе цвета нашей страны. На воротнике игровой майки прослеживается вертикальный элемент, который четко совпадает с флагом Украины.

