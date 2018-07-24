"Манчестер Сити" отличился флагом Украины на новой форме

Клуб футболиста сборной Украины "Манчестер Сити" Александра Зинченко представил новую форму на сезон 2018/2019. Английский клуб, в частности, показал фанатам гостевой вариант экипировки, в котором можно увидеть украинскую символику.

Презентация формы прошла в США, где "горожане" принимают участие в летнем Кубке чемпионов. Футболки и шорты синего цвета содержат в себе цвета нашей страны. На воротнике игровой майки прослеживается вертикальный элемент, который четко совпадает с флагом Украины.

Manchester City drop their new 2018/19 away kit! pic.twitter.com/9wL3gfcJ23 — B/R Football (@brfootball) 24 июля 2018 г.

Отметим, что гостевой вариант формы "Манчестер Сити" можно приобрести за 165 долларов на официальном сайте английского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко, вероятно, покинет стан "горожан", и станет игроком одного из середняков английской Премьер-лиги.