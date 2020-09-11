Малиновскому предложили покинуть "Аталанту" из-за россиянина – журналист

Известный журналист Алексей Андронов заявил, что украинцу Руслану Малиновскому предложили покинуть "Аталанту" после прихода в команду российского футболиста Алексея Миранчука из-за напряженных отношений двух стран

"Мне будет очень интересно посмотреть, как Алексей Миранчук сработается в "Аталанте" с украинцем Русланом Малиновским, которому сейчас кто-то предлагает немедленно покинуть команду в знак протеста против приезда человека из страны-агрессора. Это подло", – рассказал Андронов в эфире программы "Дерби 2.0" на YouTube-канале "Андронов vs Шмурнов".

Российский журналист выразил уверенность в том, что у них получится найти общий язык в команде.

"Я уверен, что у них получится. По-моему, они даже знакомы друг с другом. И у них много общего с футбольной точки зрения. Они оба хотят развития", – сказал Андронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, "Аталанта" может расстаться с Малиновским, чтобы получить средства на покупку новых игроков.

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