Малиновский вошел в пятерку лучших атакующих полузащитников чемпионата Италии

Атакующий полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский занял пятое место в списке лучших игроков итальянской Серии А на своей позиции.

Как сообщает издание Zbirna, по версии статистического портала InStat, наш соотечественник разделил пятую позицию с Фабианом Руисом из "Наполи". Лучшим атакующим полузащитником чемпионата был признан одноклубник Малиновского Алехандро Гомес, а на втором и третьем местах оказались представители "Лацио" Луис Альберто и Сергей Милинкович-Савич, соответственно.

Малиновский разделил пятое место в рейтинге лучших атакующих полузащитников чемпионата Италии Zbirna

Отмечается, что в ходе исследования были проанализированы игровые показатели 47 футболистов, которые провели на поле не менее 1000 минут.

Малиновский принял участие в 34 матчах "Аталанты" в Серии А, но отыграл только 44% из максимально возможного времени. На его счету восемь голов и шесть результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец занял 38-е место в рейтинге лучших футболистов Серии А в сезоне 2019/20.