Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин провел великолепный матч в 32-м туре чемпионата Испании по футболу в Сегунде (вторая по силе лига).

Команда 21-летнего вратаря сборной Украины в первом поединке после карантина встретилась с "Понферрадиной", и благодаря нескольким эффектным сейвам украинца спасла ничью (0:0).

В одном из моментов Лунин отдал передачу сопернику, но спас ситуацию, отбив удар игрока. Во втором тайме Андрей вытащил "мертвый" мяч, летевший под перекладину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лунин, который выступает за "Овьедо" на правах аренды, высказался о планах на сезон 2019/20 и о возвращении в мадридский клуб.

Ранее французскому "Марселю" посоветовали подписать Андрея в качестве долгосрочной замены легендарному голкиперу команды Стиву Манданда.

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