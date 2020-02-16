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16 февраля • обновлено в 10:01
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Лунин "привез" пенальти в ворота "Овьедо", его команда проиграла

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Украинский голкипер "Реал Овьедо" Андрей Лунин не сумел помочь своей команде набрать очки в домашнем матче испанской Сегунды против "Алькоркона", заработав пенальти в свои ворота – 1:2.

Гости открыли счет уже на третьей минуте поединка, когда их форвард Стоичков пробил в гущу игроков "Овьедо", от которых мяч отрикошетил в дальний угол ворот. В концовке первого тайма Стоичков сделал дубль с пенальти, который он самостоятельно и заработал. Ему удалось избежать оффсайда и выйти один на один с Луниным, который сумел сыграть в мяч и сбил соперника. После просмотра VAR арбитр назначил одиннадцатиметровый, который был уверенно реализован.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

"Овьедо" удалось сократить разрыв в счете до одного гола на 68-й минуте с пенальти, но на большее астурийцы не сподобились. Команда украинца может опуститься в зону вылета, если "Альбасете" Романа Зозули наберет хотя бы очко в выездном матче против "Мирандеса".

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Лунин откровенно рассказал о карьере в новой команде

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин получил приз лучшему игроку "Овьедо" в январе, придя в команду лишь в середине месяца.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Тег
Реал Овьедо
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