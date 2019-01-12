''Лучший друг - черный'': одноклубник вступился за Зозулю

Футболист "Альбасете" Йон Эрисе прокомментировал ситуацию вокруг политических взглядов его партнера по команде украинца Романа Зозули.

Из-за гражданской позиции экс-форварда национальной сборной не приняли болельщики другого испанского клуба – "Райо Вальекано", с которым игрок подписал контракт в 2017 году. Фанаты обвинили Зозулю в нацизме.

"Он исключительный, добрый, скромный и трудолюбивый парень. Расскажу анекдот, чтобы объяснить, почему ситуация с Романом выглядит очень смешно. Есть очень любопытный факт: люди приписывают Зозуле определенные политические идеалы, а его лучший друг в раздевалке – черный. Это Джереми Бела. Это уже опровергает все глупости и суждения, которые о нем говорят", - цитирует Эрисе 5maseldescuento.

Роман Зозуля 5maseldescuento

Испанский полузащитник возмущен тем, как поступили с украинским футболистом в "Райо Вальекано".

"Для меня выглядит очень странной ситуация, когда игрок подписывает контракт с "Райо", а его разрывают из-за группы людей", - высказался Эрисе.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Бетиса" эффектно потроллили своих коллег из "Райо Вальекано" во время матча 15-го тура чемпионата Испании. Фанаты надели маски с лицом бывшего игрока обеих команд Романа Зозули. Таким образом ультрас "Бетиса" припомнили сопернику скандальный эпизод.

Украинский форвард "Альбасете" совершил героический поступок во время матча его команды с "Гранадой". На 22-й минуте игры после столкновения с соперником рухнул на поле без сознания нападающий "Альбасете" Рей Манай. Зозуля первым бросился к товарищу и помог ему прийти в себя.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!