Чем заняться на карантине: лучшие фильмы о футболе, которые помогут не скучать дома

Эпидемия коронавируса буквально переворачивает все с ног на голову: футбола – нет, а времени на карантине – вагон! В том числе и для кино.

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Конечно, ярым футбольным болельщикам остается разве что смотреть прошлые матчи в записях или чемпионат Беларуси. Но самая пора окунуться в мир кино и посмотреть все, что не видел ранее. В том числе и лучшие фильмы о футболе!

Устали от блокбастеров, фантастики, драм и сериалов? Тогда посмотрим на футбол сквозь призму кинокамер в подборке OBOZREVATEL – от классических жизненных историй до невероятных закрученных сюжетов с лучшими звездами кино и футбола!

"Костолом"

Главный символ "дружбы" британского футбола и кино. Чистая классика английской жизни – бывший капитан сборной Англии в баре "навалял" полицейским, попал в тюрьму и стал тренером местной команды заключенных. А в итоге его ждет матч с работниками тюрьмы, в котором "тюремщики" должны проиграть…

Звездные роли. Здесь прям "воу-воу" - все крутится вокруг мегабрутального и крутого Винни Джонса, который в жизни до карьеры в кино сам был футболистом. А еще есть Джейсон СтЭтхэм в образе супер-вратаря (который и здесь наводит страх почти на всех).

"Хулиганы зеленой улицы"

Пожалуй, лучшее, что было в кинематографе о футбольных фанатах. Правда об ультрас как она есть, без украшений и цензуры. Если ты когда-либо задумывался о вопросе "фанаты в футболе – это хорошо или плохо?" – обязательно к просмотру.

Звездные роли. Совсем молодые (или даже юные) Элайджа Вуд и Чарли Ханнэм уже в 2005-м отлично "делали разницу" для кино про хулиганов. А позже они на полную прославятся во "Властелине колец" и "Тихоокеанском рубеже" соответственно.

"Играй как Бекхэм"

Нетипичная история футбольного пути, в которой смешаны индийская девушка, британская культура, любовная история и масса противоречий – пожалуй, первый (и единственный) подобный фильм о женщинах в футболе.

Звездные роли. Несмотря на название, Дэвида Бекхэма в фильме – только пару секунд. Зато на первом плане – англичанка Кира Найтли, только начинающая свой путь и лишь собирающаяся сыграть в "Пиратах Карибского моря".

"Гол" (1, 2, 3)

Рано или поздно появился бы подобный фильм о футболе, и его сняли в Англии (где же еще?) в 2005-м. Истинная классическая история успеха с попсовым оттенком: парень из трущоб мечтает о футбольной карьере, покупает билет на самолет и отправляет в Англию. Там герой находит место в клубе "Ньюкасл" и начинает покорять вершину за вершиной.

Звездные роли. Здесь уже режиссеры насыпали так насыпали, пригласив массу звезд футбола 2000-х - в тригологии фильма появляются Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Рауль, Икер Касильяс, Алан Ширер и другие!

"Бегство к победе"

Еще один фильм о футболе заключенных, но уже голливудский взгляд на историю и борьбу добра со злом на футбольном поле. Ну и сюжет соответствующий – во время войны заключенные войск союзников должны сыграть против немцев в концлагере. Но в итоге матч используется для побега, хотя в последний момент команда отказывается от побега ради завершения матча и победы…

Звездные роли. Очень годно как для 80-х (так и в целом) для любителей Голливуда – Майкл Кейн, Сильвестр Сталлоне и Макс фон Сюдов! К тому же для максимальной реалистичности в ленту были приглашены настоящие звезды футбола – Пеле, Бобби Мур, Поль ван Химст, Освальдо Ардилес и Казимеж Дейна.

"Проклятый Юнайтед"

Настоящие любители футбольной истории уже заценили и периодически повторяют смаковать этот фильм. Классно снятый и содержательный фильм о знаменитой истории взаимоотношений легендарного тренера Брайана Клафа с клубом "Лидс Юнайтед", который сам Клаф ранее нещадно критиковал. Но когда тренер и игроки оказались в "одной лодке", это выливается в настоящую драму.

Звездные роли. Здесь на имена актерского состава вовсе не делалась ставка, режиссеры берут другим. Все крутится вокруг британцев Тимоти Сполла ("Король говорит!" и несколько частей "Гарри Поттера") и Майкла Шина, который внешне очень похож на самого Клафа.

"В поисках Эрика"

Очень тонкий фильм вовсе на для любителей традиционного "спортивного" кино. И в целом даже не о футболе или футбольных вещах, а о психологии и внутренних проблемах человека. Но в главных ролях – футбольная легенда Франции и "Манчестер Юнайтед", Эрик Кантона. Одиозный "Король" предстает в образе своеобразного помощника и приятеля для почтальона, который испытывает внутренние душевные проблемы и ищет ответы с помощью своего кумира.

Звездные роли. Эрик Кантона – вокруг него все крутится. Харизма, диалоги и шарм Кантона – редко когда можно увидеть "Короля" именно таким.

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