Луческу возглавил 'Динамо': спортивные итоги 23 июля

Мирча Луческу официально назван новым главным тренером "Динамо", а в Москве начали снос "Олимпийского".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 июля.

Кроме того, СМИ раскрыли зарплату Мирчи Луческу в киевском "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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