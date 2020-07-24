Луческу возглавил "Динамо": спортивные итоги 23 июля
Мирча Луческу официально назван новым главным тренером "Динамо", а в Москве начали снос "Олимпийского".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 июля.
Кроме того, СМИ раскрыли зарплату Мирчи Луческу в киевском "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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