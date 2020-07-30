Луческу рассказал, как Ахметов отреагировал на его переход в "Динамо".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что позвонил президенту "Шахтера" Ринату Ахметову после подписания контракта с киевлянами, и он пожелал румынскому специалисту удачи.

"После того, как подписал контракт с "Динамо", я позвонил президенту "Шахтера", поставил его в известность. Он мне пожелал удачи. Понял, почему я так сделал – я хотел вернуться в Украину, в футбол. Я хочу внести свою лепту в развитие чемпионата Украины. В "Динамо" много талантливой молодежи, которая хочет расти. Мне это нравится", – заявил Луческу во время официальной презентации в столичном клубе.

Он поблагодарил президента, фанатов и игроков за то, что у него было в "Шахтере", но отметил, что эта страница его карьеры перевернута.

""Шахтер" – это сумасшедшая история. Но это история. Это чувства, эмоции. Они есть. Была проделана классная работа. Но я профессиональный тренер, и должен идти вперед. Мое уважение к тому, что было в "Шахтере". Спасибо президенту, болельщикам, игрокам, но эта страница перевернута", – добавил румынский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о задачах, которые стоят перед Луческу, и прокомментировал протесты болельщиков киевлян против его назначения, заявив, что у него есть рычаги влияния, чтобы "прекратить этот произвол".