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Луческу прокомментировал назначение главным тренером "Динамо"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
2,0 т.
Луческу прокомментировал назначение главным тренером 'Динамо'

Луческу прокомментировал назначение главным тренером "Динамо".

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое назначение на пост наставника столичного клуба.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими большими традициями", – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, что в 2004-2016 годах румынский специалист возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий "Шахтер".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу назначен новым главным тренером "Динамо".

ФК Динамо КиевМирча Луческу
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