Луческу прокомментировал назначение главным тренером "Динамо".

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое назначение на пост наставника столичного клуба.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими большими традициями", – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, что в 2004-2016 годах румынский специалист возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий "Шахтер".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу назначен новым главным тренером "Динамо".