Луческу назвал самый важный момент в подготовке к матчу с "Гентом" в плей-офф ЛЧ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу принял участие в предматчевой пресс-конференции перед ответным поединком плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента", который состоится во вторник, 29 сентября.

Как сообщается на официальном сайте киевской команды, по мнению румынского наставника, его подопечным необходимо забыть результат первой игры, которая закончилась минимальной победой "Динамо" со счетом 2:1.

"Самое важное – забыть счет первого матча. Естественно, надо помнить об игре, атмосфере, настрое, какой соперник противостоит нам. А вот о результате надо забыть. Нас ждет очень сложная игра против хорошего соперника. Они играют под большим давлением, поскольку были неудовлетворительные результаты в последних матчах. Но сама игра, в том числе в последнем поединке, была на высоком уровне. Поэтому я жду соответствующую реакцию от своих игроков, потому что по-другому будет очень сложно", – заявил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем с "Гентом" "Динамо" разгромило "Минай" в матче украинской Премьер-лиги со счетом 4:0. После игры президент киевлян Игорь Суркис рассказал, что изменил приход румынского специалиста на пост главного тренера команды.