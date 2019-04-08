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Ливерпуль – Порту: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

1.4тЧитать материал на украинском

Финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль" примет португальский "Порту" в первом матче 1/4 финала нынешнего сезона.

Встреча на легендарном стадионе "Энфилд Роуд" состоится во вторник, 9 апреля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире на телеканале "Футбол 2". Кроме того, трансляцию из Ливерпуля в своей сетке запланировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусский "Беларусь 5. Интернет".

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Ливерпуль – Тоттенхэм: прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов

Ливерпуль

Ливерпуль

Отметим, что продолжает бороться и за чемпионскую корону в Премьер-лиге, опережая на два очка "Манчестер Сити". При этом у команды Юргена Клоппа на одну игру больше, чем у соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом четвертьфинале игрового дня 9 апреля сыграют английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

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Тема
Лига чемпионов
Место
АнглияЛиверпуль
Теги
ФК ЛиверпульФК Порту
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