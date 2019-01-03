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Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Премьер-лиги

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В 21-м туре чемпионата Англии по футболу состоится грандиозная битва одних из главных претендентов на титул. Лидер Премьер-лиги "Ливерпуль" примет на поле легендарного стадиона "Энфилд Роуд" команду украинца Александра Зинченко – "Манчестер Сити". Встреча пройдет в четверг, 3 января. Начало в – 22:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок "красных" и "горожан" можно будет в прямой трансляции на украинском телеканале "Футбол 1". Кроме того, показ матча значится в эфирной сетке российских вещателей "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". Также трансляцию из Ливерпуля проведет белорусский телеканал "Беларусь 5".

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

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Отметим, что "Ливерпуль" имеет семиочковое преимущество над конкурентом. Этот факт обещает подарить невероятную интригу, ведь команду из Манчестера устроит только победа.

Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Премьер-лиги

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассыпался в комплиментах Александру Зинченко.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
АнглияЛиверпуль
Теги
ФК Манчестер СитиФК Ливерпуль
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