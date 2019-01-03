Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Премьер-лиги

В 21-м туре чемпионата Англии по футболу состоится грандиозная битва одних из главных претендентов на титул. Лидер Премьер-лиги "Ливерпуль" примет на поле легендарного стадиона "Энфилд Роуд" команду украинца Александра Зинченко – "Манчестер Сити". Встреча пройдет в четверг, 3 января. Начало в – 22:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок "красных" и "горожан" можно будет в прямой трансляции на украинском телеканале "Футбол 1". Кроме того, показ матча значится в эфирной сетке российских вещателей "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". Также трансляцию из Ливерпуля проведет белорусский телеканал "Беларусь 5".

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

Отметим, что "Ливерпуль" имеет семиочковое преимущество над конкурентом. Этот факт обещает подарить невероятную интригу, ведь команду из Манчестера устроит только победа.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассыпался в комплиментах Александру Зинченко.