Разгром! Литва – Украина: смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

Сборная Украины по футболу в субботу, 7 сентября, провела очередную встречу отборочного турнира к Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко на поле стадиона ЛФФ в Вильнюсе сражалась с командой Литвы. OBOZREVATEL ведл онлайн-трансляцию матча Литва – Украина.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛИТВА – УКРАИНА

Евро-2020. Отбор

Группа В

Вильнюс, стадион ЛФФ

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния)

Литва – Украина – 0:3

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 27, Малиновский, 62

Литва: 1. Зубас – 3. Палионис, 4. Гирдвайнис, 7. Жулпа, 11. Шимкус, 13. Миколюнас, 15. Матулявичюс, 18. Вербицкас, 21. Воробьев М., 22. Черных, 10. Голубицкас

Запасные: 12. Черняускас, 16. Шеткус, 2. Климавичюс, 5. Янкаускас, 8. Вейткунас, 14. Сливка, 17. Куклис, 19. Андрюшкявичюс, 20. Петравичюс, 23. Баравикас, 6. Казлаускас, 9. Лаукжемис

Украина: 12. Пятов – 2. Болбат, 4. Кривцов, 22. Матвиенко, 16. Миколенко, 6. Степаненко, 8. Малиновский, 17. Зинченко, 7. Ярмоленко, 11. Марлос, 18. Яремчук

Запасные: 1. Панькив, 23. Лунин, 5. Бурда, 13. Пластун, 21. Караваев, 3. Соболь, 9. Безус, 14. Буяльский, 15. Цыганков, 20. Коваленко, 10. Коноплянка, 19. Жуниор Мораес

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90+3. Все. Украина уверенно берет три очка!

90. Три минуты арбитр добавил.

88. Наши зажгли и затянули гимн.

86. А Литва, к слову, ни разу в створ не попала.

84. Неплохо пробил Лаукжемис. В сетку с внешней стороны.

83. Очень уверенно себя чувствуют гости.

80. ЗАМЕНА. Малиновский уходит, Безус выходит.

78. Украинцы комбинируют на чужой половине поля.

76. Откровенно доигрывают соперники.

72. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Миколенко дернул за футболку соперника.

72. Цыганков головой пробил выше.

69. Хороший удар от Воробьева мимо пошел.

67. ЗАМЕНА. Черных уступил место на поле Лаукжемису.

67. Цыганков очень неточно пробил.

65. ЗАМЕНА. Жуниор Мораес в игре. Яремчук ушел.

63. ЗАМЕНА. Куклис поменял Матулявичюса.

62. 0:3! Это победа. Откатили мяч на Малиновского, который бахнул точно в угол из-за штрафной.

59. ЗАМЕНА. Цыганков выходит, Ярмоленко уходит.

58. Ух! Яремчук пробил с 11 метров. Мощно, но вратарь на месте.

56. Малиновский пробил с 25 метров. В руки вратарю.

54. Украинцы спокойно держат мяч.

52. ЗАМЕНА. Слива меняет Голубицкаса.

50. Пытаются что-то придумать литовцы.

47. Аха-ха. Мяч лопнул. Заменили на другой.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ. Украинцы ввели мяч в игру.

19:59. Возвращаемся в Вильнюс.

19:53. Полное преимущество украинцев по итогам первого тайма. 10-5 по ударам, 5-0 по ударам в створ.

19:48. Перерыв.

45+1. Свистит рефери.

45. Ух. Зинченко после передачи Миколенко бил наверняка, но не попал в угол.

42. 61 на 39 во владении мячом в пользу Украины.

38. Малиновский метров с 22-х зарядил выше ворот.

36. Очень приятно смотреть на игру команды Шевченко. На классе просто разбирают соперника.

34. Ух! Малиновский зарядил со штрафного, а Кривцов не сумел добить мяч в сетку.

32. Пятов опередил Черных после скидки партнеров.

29. Малиновский пробил метров с 30. В руки вратарю.

27. 0:2!!! Тащите! Прессинг сработал у нашей команды. Марлос перехватил мяч, сыграл за счет открывания Яремчука и спокойно отправил мяч в сетку с линии штрафной.

26. Ух! Матулявичюс головой пробивал после подачи углового. Неточно.

25. Гости очень уверенно себя чувствуют в Вильнюсе.

23. Малиновского скосили в центре поля.

19. Жулпа пробил чуть выше ворот Пятова.

18. Наши стараются отвечать быстрыми контратаками на потери мяча соперниками.

16. Зинченко отдавал на Болбата, но в аут пошло.

13. Могучий удар Вербицкаса ушел в район углового флага.

10. Пытаются атаковать литовцы. Пока что не получается.

7. 0:1!!! Повели наши! После паса Марлоса Зинченко поймал соперников на ошибке при создании искусственного офсайда и спокойно отправил мяч в сетку метров с 13.

5. Пока что украинцы очень активны в атаке. Ярмоленко отдавал на Яремчука, но тот рукой сыграл.

2. Украинцы захватили инициативу с первых минут.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Выходят команды на поле.

15 МИНУТ ДО МАТЧА. Уходят футболисты в раздевалки.

35 МИНУТ ДО МАТЧА. Выходят команды на разминку.

50 МИНУТ ДО МАТЧА. Наши фаны прошли маршем по Вильнюсу.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Наша основа... ЯреНчук какой-то нарисовался.

5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Здравствуйте, дорогие друзья! Сборная Украины приехала в Вильнюс за очередными тремя очками в отборе к ЧЕ-2020.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛИТВА – УКРАИНА

Поддержать "желто-синих" в важном матче можно будет у экранов телевизоров благодаря трансляции на общенациональном канале "Украина".

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Кроме того, поединок можно будет увидеть в эфире специализированного "Футбол 1", а также российского вещателя "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ЛИТВА – УКРАИНА

Фаворитом противостояния в Вильнюсе считается гостевая команда. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,27.

Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на сенсационный успех литовской сборной достигают уровня 13,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Поединок доверили обслуживать бригаде арбитров из Боснии, которую возглавляет Ирфан Пельто.

Помогать ему будут лайнсмены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Роль четвертого судьи исполнит Драган Петрович.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Думаю, Ярмоленко готов сыграть 90 минут. Я вижу, что нет у него никаких проблем. Он отлично тренируется, находится в хорошей физической форме и в отличном настроении. С составом определюсь перед игрой. Но мне будет очень сложно. Ребята приезжают в сборную с огромным желанием, тренируются с самоотдачей, чем ставят меня в тяжелое положение. Хотелось бы, чтобы так было всегда.

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Вальдас Урбонас, главный тренер сборной Литвы:

– Мы видим характер нынешней сборной Украины, который формируется под влиянием тренера Андрея Шевченко. Они пытаются владеть мячом в любое время и в любом месте, играют комбинационно. Украинцы провели очень успешный поединок с Сербией (5:0), в котором продемонстрировали просто потрясающую реализацию голевых моментов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Литва: Барткус – Янкасукас, Андрюшкявичюс, Климавичюс, Паленис, Черных, Сливка, Шимкус, Баравикас, Лаукжямис, Новиковас

Украина: Пятов – Миколенко, Матвиенко, Бурда, Караваев, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Ярмоленко, Мораес

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы уверенно лидируют в квинтете, имея в активе 10 набранных очков. Литва же замыкает турнирную таблицу с одним баллом в активе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка во время тренировочного сбора национальной сборной Украины дебютировал за донецкий "Шахтер".

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