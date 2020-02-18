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Сенсация в Мадриде и безумие в Дортмунде: результаты Лиги чемпионов 18 февраля

Сенсация в Мадриде и безумие в Дортмунде: результаты Лиги чемпионов 18 февраля
В Европе возобновился самый популярный клубный футбольный турнир континента
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Двумя матчами в Испании и Германии в Европе стартовал плей-офф Лиги чемпионов. В первых матчах 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), а "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1).

В Мадриде "матрасники", которые не были фаворитами у букмекеров, уже на 4-й минуте шокировали действующего победителя турнира.

Фабиньо неудачно сыграл на подаче углового, невольно отдал пас на ногу Саулю, и для того не составило труда с близкого расстояния послать мяч в ворота.

После этого хозяева отдали инициативу сопернику, однако несмотря на тотальное владение мячом, "Ливерпуль" не смог создать ни одного опасного момента у ворот Облака. В первом тайме "красные" выглядели растерянно, так и не наладив игру в атаке.

Во второй половине подопечные Симеоне продемонстрировали образцовую игру на удержание сенсационного результата.

Атлетико - Ливерпуль

Атлетико - Ливерпуль

Атлетико - Ливерпуль

Атлетико - Ливерпуль

Атлетико - Ливерпуль

Атлетико - Ливерпуль

Атлетико - Ливерпуль

Атлетико - Ливерпуль

Первый тайм в параллельном матче в Дортмунде не порадовал ни голами, ни насыщенностью опасными моментами. "Боруссия" могла несколько раз наказать титулованных французов за потери в середине поля, но немецким футболистам не хватало последнего паса. Команда Тухеля за первые 45 минут так и не смогла ничем опасным отметиться в атаке.

Настоящая голевая феерия наступила после перерыва. Команды забили три мяча на двоих, проведя безумные 8 минут.

На 69-й минуте Хакими прострелил с правого фланга в штрафную ПСЖ, Геррейру пробил и попал во вратаря, а набежавший Холанд добил мяч в сетку - 1:0.

На 75-й минуте Мбаппе прострелил на линию вратарской, откуда Неймар внес мяч под перекладину - 1:1.

На 77-й минуте Рейна выложил мяч на линию штрафной под левую ногу Холанду и тот мощнейшим выстрелом в девятку вывел "Боруссию" вперед - 2:1.

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Ответные поединки запланированы на 11 марта.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Теги
Атлетико Мадрид ФК Ливерпуль Боруссия Дортмунд ПСЖ
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