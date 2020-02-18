Сенсация в Мадриде и безумие в Дортмунде: результаты Лиги чемпионов 18 февраля

Двумя матчами в Испании и Германии в Европе стартовал плей-офф Лиги чемпионов. В первых матчах 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), а "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1).

В Мадриде "матрасники", которые не были фаворитами у букмекеров, уже на 4-й минуте шокировали действующего победителя турнира.

Фабиньо неудачно сыграл на подаче углового, невольно отдал пас на ногу Саулю, и для того не составило труда с близкого расстояния послать мяч в ворота.

После этого хозяева отдали инициативу сопернику, однако несмотря на тотальное владение мячом, "Ливерпуль" не смог создать ни одного опасного момента у ворот Облака. В первом тайме "красные" выглядели растерянно, так и не наладив игру в атаке.

Во второй половине подопечные Симеоне продемонстрировали образцовую игру на удержание сенсационного результата.

Атлетико - Ливерпуль

Атлетико - Ливерпуль

Атлетико - Ливерпуль

Атлетико - Ливерпуль

Первый тайм в параллельном матче в Дортмунде не порадовал ни голами, ни насыщенностью опасными моментами. "Боруссия" могла несколько раз наказать титулованных французов за потери в середине поля, но немецким футболистам не хватало последнего паса. Команда Тухеля за первые 45 минут так и не смогла ничем опасным отметиться в атаке.

Настоящая голевая феерия наступила после перерыва. Команды забили три мяча на двоих, проведя безумные 8 минут.

На 69-й минуте Хакими прострелил с правого фланга в штрафную ПСЖ, Геррейру пробил и попал во вратаря, а набежавший Холанд добил мяч в сетку - 1:0.

На 75-й минуте Мбаппе прострелил на линию вратарской, откуда Неймар внес мяч под перекладину - 1:1.

На 77-й минуте Рейна выложил мяч на линию штрафной под левую ногу Холанду и тот мощнейшим выстрелом в девятку вывел "Боруссию" вперед - 2:1.

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Боруссия - ПСЖ

Ответные поединки запланированы на 11 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" установил фантастический рекорд европейского футбола.

Напомним, что английский "Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.

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